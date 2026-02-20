Фредерик Вассер: «Быстрейшее время “Феррари” на тестах никак не связано с тем, что случится на Гран-при Австралии»

"Пока все прошло хорошо. Надо помнить, что целью тестов был накат, сбор данных, выстраивание основы перед стартом сезона. В этом плане можно говорить, что цели достигнуты, надежность довольно хорошая.
Что касается скорости, все относительно, ведь мы не знаем топливную загрузку соперников, их режимы работы с двигателями. Кроме того, некоторые пилоты не использовали определенные составы шин.
Здесь у нас быстрейшее время, но это никак не связано с тем, что случится через две недели в Мельбурне, поэтому мы не делаем никаких выводов", — заявил Вассер в эфире итальянского Sky.
У Леклера лучшее время за 3 дня тестов, «Астон Мартин» медленнее на 4 секунды.
Спортивный директор «Феррари» о временах на тестах: «Реальный уровень команда начнет понимать с Гран-при Австралии».