Фредерик Вассер: «Быстрейшее время “Феррари” на тестах никак не связано с тем, что случится на Гран-при Австралии»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался об итогах заключительных предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне, которые Скудерия завершила с лучшим временем.

Источник: Спортс"

"Пока все прошло хорошо. Надо помнить, что целью тестов был накат, сбор данных, выстраивание основы перед стартом сезона. В этом плане можно говорить, что цели достигнуты, надежность довольно хорошая.

Что касается скорости, все относительно, ведь мы не знаем топливную загрузку соперников, их режимы работы с двигателями. Кроме того, некоторые пилоты не использовали определенные составы шин.

Здесь у нас быстрейшее время, но это никак не связано с тем, что случится через две недели в Мельбурне, поэтому мы не делаем никаких выводов", — заявил Вассер в эфире итальянского Sky.

У Леклера лучшее время за 3 дня тестов, «Астон Мартин» медленнее на 4 секунды.

Спортивный директор «Феррари» о временах на тестах: «Реальный уровень команда начнет понимать с Гран-при Австралии».