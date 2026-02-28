Роб Смедли: «На тестах “Макларен” был немного позади топ-3, но не очень далеко»

Смедли выделил трех лидеров, отметив, что прошлогодние чемпионы из «Макларена», возможно, пока чуть-чуть отстают от конкурентов.
«По результатам тестов в Бахрейне можно говорить о довольно четко образовавшейся группе лидеров. На старте сезона сильно должен выглядеть “Мерседес”, определенно. “Ред Булл” тоже смотрится сильно — команда по скорости совсем рядом с “Мерседесом”, а по гоночному темпу, может быть, у них даже есть небольшое преимущество.
В «Феррари» тоже отлично поработали, было здорово видеть на их болиде некоторые инновационные решения. Думаю, «Феррари» тоже будет совсем рядом.
В то же время «Макларен» на тестах, возможно, был все-таки немного позади первой тройки, но не очень далеко. Они тоже в борьбе. Как здорово видеть и интересную борьбу в середине пелотона. Посмотрим, что будет в Австралии, но команды из средней группы, возможно, смогут приблизиться к лидерам", — рассказал Смедли.
