Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный гоночный инженер «Хонды»: «Батарея стала меньше вибрировать»

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара прокомментировал результаты пятничных сессий Гран-при Австралии.

Источник: Спортс"

"Вторая практика оказалась ценной для нас, поскольку нам удалось увидеть результаты принятых нами контрмер.

Ланс [Стролл] и Фернандо [Алонсо] вместе проехали 31 круг, [за счет чего] нам удалось собрать необходимую информацию, чтобы определить, что компоненты, впервые протестированные на динамометрическом стенде на базе в Сакуре, работают и на трассе.

В итоге, согласно результатам нашего анализа, проведенного во время сессии, батарея стала меньше вибрировать", — сказал Орихара.

Эдриан Ньюи: «Астон Мартин», подписывая контракт, не знал, что «Хонда» сохранила лишь 30 процентов опытных специалистов".