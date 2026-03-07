Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вольфф обнял и подбодрил Антонелли после аварии: «Сохраняй уверенность в себе»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли досрочно завершил третью практику перед Гран-при Австралии, разбив болид.

Участие итальянца в квалификации остается под вопросом.

Исполнительный директор команды Тото Вольфф пообщался с Антонелли после сессии — босс обнял и подбодрил гонщика.

«Ты знаешь, в чем причина, как думаешь? Ты проехал по поребрику так же, как раньше?» — спросил Вольфф.

«Наверное, [заехал] чуть дальше. Но я был так уверен в себе», — отреагировал Антонелли.

«Это нормально. Сохраняй уверенность в себе, сохраняй уверенность. Проанализируй данные и сохраняй уверенность», — сказал Тото.

Антонелли разбил болид в 3-й практике в Австралии.

Гран-при Австралии-2026. 3-я практика. Расселл — 1-й, Хэмилтон — 2-й, Леклер — 3-й.

Видео: соцсети команды «Мерседес».