Вольфф обнял и подбодрил Антонелли после аварии: «Сохраняй уверенность в себе»

Участие итальянца в квалификации остается под вопросом.
Исполнительный директор команды Тото Вольфф пообщался с Антонелли после сессии — босс обнял и подбодрил гонщика.
«Ты знаешь, в чем причина, как думаешь? Ты проехал по поребрику так же, как раньше?» — спросил Вольфф.
«Наверное, [заехал] чуть дальше. Но я был так уверен в себе», — отреагировал Антонелли.
«Это нормально. Сохраняй уверенность в себе, сохраняй уверенность. Проанализируй данные и сохраняй уверенность», — сказал Тото.
Антонелли разбил болид в 3-й практике в Австралии.
Гран-при Австралии-2026. 3-я практика. Расселл — 1-й, Хэмилтон — 2-й, Леклер — 3-й.
Видео: соцсети команды «Мерседес».