ФИА вернула 4-ю зону для использования активной аэродинамики в Австралии через час после решения о ее отмене

По его словам, некоторые пилоты посчитали, что использование активной аэродинамики на данном участке может привести к потере контроля и аварии.
Однако через час после комментария Томбасиса в ФИА изменили решение и вернули зону.
«С учетом обратной связи, полученной от пилотов и команд, а также дополнительного анализа, проведенного командами, решение об удалении 4-й зоны “режима для прямых” на “Альберт-Парке” отменяется.
Во избежание сомнений данная поправка вступает в силу немедленно: 4-я зона «режима для прямых» будет использоваться в третьей практике (которая на данным момент уже завершена — Спортс«“). Дальнейшая оценка будет произведена во время и после третьей тренировки”, — говорится в заявлении федерации.
По данным GPblog, недовольство данной зоной высказали сразу несколько команд: так, сообщается, что опасения по поводу безопасности выразил гонщик «Ауди» Габриэл Бортолето. И хотя в самой команде настояли, что другие коллективы тоже были против — по имеющимся данным, именно «Ауди» протестовала активнее всех.
Кроме того, издание отметило, что после отмены решения некоторые команды будут менее активно использовать «режим для прямых» в данной зоне.
На Гран-при Австралии будет 5 зон для использования активной аэродинамики.