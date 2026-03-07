Ричмонд
ФИА вернула 4-ю зону для использования активной аэродинамики в Австралии через час после решения о ее отмене

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис сообщил перед третьей практикой Гран-при Австралии о решении убрать четвертую зону «режима для прямой», которая располагалась между 8-м и 9-м поворотом.

Источник: Спортс"

По его словам, некоторые пилоты посчитали, что использование активной аэродинамики на данном участке может привести к потере контроля и аварии.

Однако через час после комментария Томбасиса в ФИА изменили решение и вернули зону.

«С учетом обратной связи, полученной от пилотов и команд, а также дополнительного анализа, проведенного командами, решение об удалении 4-й зоны “режима для прямых” на “Альберт-Парке” отменяется.

Во избежание сомнений данная поправка вступает в силу немедленно: 4-я зона «режима для прямых» будет использоваться в третьей практике (которая на данным момент уже завершена — Спортс«“). Дальнейшая оценка будет произведена во время и после третьей тренировки”, — говорится в заявлении федерации.

По данным GPblog, недовольство данной зоной высказали сразу несколько команд: так, сообщается, что опасения по поводу безопасности выразил гонщик «Ауди» Габриэл Бортолето. И хотя в самой команде настояли, что другие коллективы тоже были против — по имеющимся данным, именно «Ауди» протестовала активнее всех.

Кроме того, издание отметило, что после отмены решения некоторые команды будут менее активно использовать «режим для прямых» в данной зоне.

На Гран-при Австралии будет 5 зон для использования активной аэродинамики.