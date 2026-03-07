Ферстаппен врезался в барьеры в 1-м сегменте квалификации в Австралии и вызвал красные флаги

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» развернулся и вылетел в барьеры в первом повороте. Сессию прервали красными флагами. Гонщик самостоятельно выбрался из машины.
Нидерландец не успел проехать ни одного быстрого круга в квалификации и начнет первую гонку сезона с последних рядов решетки.
За кого болеть в «Ф-1»? Ключевой год «Феррари» и Хэмилтона, «Кадиллак» — загадка, Ферстаппен в погоне за 5-м титулом.
