Ферстаппен врезался в барьеры в 1-м сегменте квалификации в Австралии и вызвал красные флаги

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию в первом сегменте квалификации к Гран-при Австралии.

Источник: Спортс"

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» развернулся и вылетел в барьеры в первом повороте. Сессию прервали красными флагами. Гонщик самостоятельно выбрался из машины.

Нидерландец не успел проехать ни одного быстрого круга в квалификации и начнет первую гонку сезона с последних рядов решетки.

За кого болеть в «Ф-1»? Ключевой год «Феррари» и Хэмилтона, «Кадиллак» — загадка, Ферстаппен в погоне за 5-м титулом.

Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
