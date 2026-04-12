Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Предсказываю переход Ферстаппена в “Мерседес” на место Расселла»

«Есть два варианта. Можно также поменять команду и оставить “Ред Булл” в прошлом. Не могу представить, что он отправится домой и возьмет перерыв на год.
Контракт [в «Ред Булл»] не играет большой роли. Если он скажет, что уходит в конце сезона, никакой юрист не сохранит его в кокпите. Он испытывает уважение к «Ред Булл», но не представляю, что он будет заниматься только гонками GT3 и симрейсингом.
Я все же предсказываю переход.
Я сказал Йосу [Ферстаппену]: разве не стоило подписаться [в «Мерседес» в 2025-м]? Похоже, стоило. В тот момент они считали, что команда будет в полном порядке, если Кристиан Хорнер уйдет. И в каком-то смысле так и получилось — это был величайший камбэк в истории нашего спорта.
Кого заменит Ферстаппен? Расселла. Давайте начистоту: это единственная команда, у которой есть ресурсы для того, чтобы продолжать сражаться за лидерство при новых правилах. «Мерседес» сейчас даже не выкладывается по полной", — заявил эксперт.
