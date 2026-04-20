Болельщик погиб на ралли в Аргентине после вылета машины с трассы

Инцидент случился во время второго этапа южноамериканского раллийного чемпионата ФИА под эгидой CODASUR (южноамериканской автомобильной федерации). Машина гонщика Дидье Ариаса и штурмана Эктора Нуньеса вылетела в зону, где располагались болельщики, и несколько раз перевернулась.
Экипаж не пострадал, однако несколько зрителей получили травмы. ФИА подтвердила, что один человек скончался.
"ФИА глубоко опечалена трагической аварией во время второго этапа южноамериканского раллийного чемпионата ФИА под эгидой CODASUR, на южноамериканском ралли в Мина-Клаверо, в результате которой один зритель скончался, а двое других получили травмы.
Приносим глубокие и искренние соболезнования семье и близким погибшего, наши мысли — с теми, кто пострадал. Мы благодарим службы экстренного реагирования и медицинские бригады за оперативную работу.
ФИА предоставит полную поддержку организаторам южноамериканского ралли в Мина-Клаверо, автомобильному клубу Аргентины, CODASUR и местным властям в расследовании аварии", — говорится в заявлении Федерации.
