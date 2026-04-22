Зак Браун против покупки «Мерседесом» акций «Альпин»: «Мы получим не очень честную ситуацию с точки зрения спорта»

В данный момент на покупку 24 проектов акций «Альпин», принадлежащих американскому инвестиционному фонду, претендуют как бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, собравший группу инвесторов, так и босс «Мерседеса» Тото Вольфф вместе с немецким концерном.
По мнению Брауна, приобретение части акций «Альпин» концерном «Мерседес» и Тото Вольффом вызовет вопросы в отношении справедливости условий, в которых соревнуются участники «Ф-1».
«Я говорю об этом уже лет десять. Мне не нравятся подобные ситуации с разными совладельцами, не нравится ситуация с командами “А” и “Б”. На мой взгляд, подобные вещи существенно увеличивают риск того, что спорту может быть нанесен заметный ущерб, его целостности и сути.
Например, в «Ф-1» мы уже видели что-то подобное в ситуации с лучшими кругами [когда за лучший круг в гонке давали 1 очко], когда Даниэль Риккардо целенаправленно отбирает одно очко у «Макларена», чтобы помочь Максу Ферстаппену и «Ред Булл».
Мы видим передачу интеллектуальной собственности от одной команды к другой. Видим, как персонал [руководство и инженеры] мгновенно переходят из одной команды в другую, а мне нужно ждать до 2028 года (Браун, скорее всего, имеет в виду переход из «Ред Булл» в «Макларен» Джанпьеро Ламбьязе, прим. Sport). То есть речь идет о получении спортивного преимущества. А порой и с точки зрения вопроса потолка бюджета.
Вы можете себе представить, чтобы в АПЛ две клуба принадлежали одному владельцу? Просто представьте — последний тур сезона, одна ваша команда вылетит из АПЛ в случае поражения, а второй вашей команде не нужна победа… Ну, мы получим не очень честную ситуацию с точки зрения спортивного состязания.
Так что совладение и «старшие» и «младшие» команды в «Формуле-1», на наш взгляд — это нездоровая ситуация с точки зрения спортивной составляющей. И нам нужно от этого избавляться, а не усугублять ситуацию", — рассказал Браун.
«Мерседес» вновь на вершине «Ф-1». Вот так мыслит и работает его шеф Вольфф.