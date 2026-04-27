Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маттиа Бинотто: «Не представляю, что Хюлькенберг завершит карьеру в обозримом будущем»

Исполнительный директор и руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто сообщил, что возраст не сказывается на 38-летнем Нико Хюлькенберге.

"Я никогда не видел Нико настолько сосредоточенным на работе, как в последние месяцы. Видно, что он получает удовольствие от проекта и от новой машины. Ощущения в болиде у него хорошие.

Вот почему я не представляю, что он повесит шлем на гвоздь и завершит карьеру в обозримом будущем. Нико по-прежнему способен многое предложить. Он показывает хорошие времена на круге.

Нико — отличный парень. Он очень хороший пилот, но вне трассы он как минимум в той же степени важен для нас. На Нико можно положиться, и он ведет команду за собой. Не обязательно словами — просто поведением. Он — пример для подражания для всех", — заявил босс в интервью Sport Bild.

Бинотто также отметил, что Хюлькенберг является идеальным напарником для молодого Габриэла Бортолето:

"Габи — классный парень, очень быстрый гонщик. Хотя ему всего 21 год, он уже развил в себе характер настоящего лидера, не утратив желания учиться.

Нико, который провел более 250 Гран-при — идеальный напарник для него. Они здорово ладят и работают сообща. Именно это и нужно команде на данной стадии. Противостояние внутри коллектива создало бы ненужное напряжение. Я очень доволен".

Нико Хюлькенберг: «Вероятно, по телевизору гонки кажутся зрелищными, на трассе много событий. Но они стали другими».