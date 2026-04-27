Маттиа Бинотто: «Не представляю, что Хюлькенберг завершит карьеру в обозримом будущем»

"Я никогда не видел Нико настолько сосредоточенным на работе, как в последние месяцы. Видно, что он получает удовольствие от проекта и от новой машины. Ощущения в болиде у него хорошие.
Вот почему я не представляю, что он повесит шлем на гвоздь и завершит карьеру в обозримом будущем. Нико по-прежнему способен многое предложить. Он показывает хорошие времена на круге.
Нико — отличный парень. Он очень хороший пилот, но вне трассы он как минимум в той же степени важен для нас. На Нико можно положиться, и он ведет команду за собой. Не обязательно словами — просто поведением. Он — пример для подражания для всех", — заявил босс в интервью Sport Bild.
Бинотто также отметил, что Хюлькенберг является идеальным напарником для молодого Габриэла Бортолето:
"Габи — классный парень, очень быстрый гонщик. Хотя ему всего 21 год, он уже развил в себе характер настоящего лидера, не утратив желания учиться.
Нико, который провел более 250 Гран-при — идеальный напарник для него. Они здорово ладят и работают сообща. Именно это и нужно команде на данной стадии. Противостояние внутри коллектива создало бы ненужное напряжение. Я очень доволен".
Нико Хюлькенберг: «Вероятно, по телевизору гонки кажутся зрелищными, на трассе много событий. Но они стали другими».