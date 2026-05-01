Зак Браун: «Когда Алонсо не квалифицировался на “Инди-500”, это был один из худших моментов в моей жизни»

Тогда Фернандо Алонсо не прошел квалификации и не смог принять участия в гонке.
"Были серьезные препятствия, особенно в начале пути. Когда я запустил собственную компанию, часто случалось так, что без чека в четверг не было бы зарплаты в пятницу. Постоянно был настрой, который не допускал провалов.
Я совершил много ошибок и отношусь к этому нормально. Я всегда говорю команде, что ошибки приемлемы, просто не нужно допускать одну и ту же дважды. На ошибках надо учиться.
Пожалуй, самая большая и самая публичная для меня — их было много, но самая громкая — когда не удалось квалифицироваться на «500 миль Индианаполиса» с Фернандо Алонсо. Тогда это был один из худших моментов в моей жизни.
Но я очень горжусь, хотя это прозвучит странно. Наша команда вложилась в это, извлекла уроки. Я признал ошибку. В конце концов, виноват был я, потому что не собрал все воедино, не поставил нужных людей на нужные позиции. Я не доверился своим инстинктам, хотя сам это проповедую. Сам себя подвел.
Рад, что это случилось, потому что такая ошибка больше не повторялась. С того момента команда дважды финишировала второй на «Инди-500», а также была авария при попытке выйти в лидеры.
Помню, когда мы не прошли квалификацию, некоторые говорили: «Значит, с вами покончено?» И я отвечал: «Нет-нет-нет. Если ты попал в аварию, нужно починить болид, понять, почему случился инцидент, и вернуться на трассу». Так поступают в гонках", — рассказал Браун.
