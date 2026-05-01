Фредерик Вассер: «Обгоны в 2026-м гораздо менее искусственные, чем с DRS»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением об «искусственности» обгонов при регламенте 2026 года.

Источник: Спортс‘’

"Честно говоря, мы увидели хорошие гонки, было много обгонов.

У кого-то может сложиться впечатление, что обгоны немного искусственные, но, на мой взгляд, они гораздо менее искусственные, чем с DRS. С DRS ты просто нажимал кнопку, а сегодня все дело в управлении энергией, и это зависит от пилота или от команды. Ничего искусственного", — заявил француз на Гран-при Майами.

В то же время Вассер признал, что есть возможности для «тонкой настройки» новых правил:

«Благодаря ФИА мы смогли после каждого этапа обсудить, что можно улучшить. Непросто это делать по ходу сезона, но, полагаю, в этом смысле мы все заодно».

Льюис Хэмилтон о решениях в «Ф-1»: «У гонщиков нет места за столом — это должно измениться. Поговорите с нами».

Решение по моторам-2027 примут в ближайшие 2 недели. Возможно снижение доли гибрида до 40 процентов (Autosport).

