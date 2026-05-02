Ландо Норрис: «Превосходный результат, команда вознаграждена за свои усилия»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами, отметив, что выиграть поул ему помогли обновления болида, подготовленные командой.

«Превосходный результат для нас. Здорово, что команда вознаграждена за свои усилия. Здесь на нашей машине появилось много обновлений. Здорово было вновь почувствовать отличное сцепление машины с трассой, а этот результат стал наградой за отличную работу для всех ребят на базе “Макларена”, которые трудились над машиной.

Что касается результата [и победы над «Мерседесом»], то это просто другая трасса. Мы всегда неплохо смотрелись в Майами, но при этом понимали, что подготовленные новинки должны помочь нам сделать неплохой шаг вперед. Так и случилось.

Радует, что наши оценочные вычисления оправдались, команда заслужила такой результат. Я с самого первого круга чувствовал себя комфортно и осознал, что машина заметно прибавила в сцеплении с трассой на задней оси", — рассказал Норрис.

