Макс Ферстаппен после 5-го места: «Огромный прогресс для “Ред Булл”

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил квалификацию к спринту на Гран-при Майами с пятым временем, после чего поблагодарил команду за обновления.

Источник: Спортс‘’

«Думаю, это уже огромный прогресс для нас, так что все молодцы. Молодцы», — заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» по радио.

«Шаг в верном направлении», — отреагировала команда в соцсетях.

Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли — 2-й, Пиастри — 3-й.

Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
