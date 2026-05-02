Джордж Расселл: «Удивительный скачок “Макларена” и “Феррари”. Чертовски впечатляет»

«Удивительно, какой большой скачок совершили “Макларен” и “Феррари”. Чертовски впечатляет. Наша команда знала, что отрыв наверняка сократится, но соперники весь день были быстрее.
Что касается моей стороны боксов, я испытывал сложности. Трасса в Майами — не из тех, что мне нравятся, особенно в жарких условиях. Но это всего лишь квалификация к спринту — посмотрим, что получится завтра.
Шины просто перегревались. В извилистой средней секции у меня возникали проблемы с тем, чтобы обеспечить нужный баланс болида.
Меня довольно сильно удивил прогресс соперников. У меня не лучшая стартовая позиция. В спринтах обычно не так много возможностей, хотя в Китае было интересно. Какие-то шансы в гонке будут", — отметил британец.
Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли — 2-й, Пиастри — 3-й.