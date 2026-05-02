Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреа Стелла: «Приятно видеть “Макларен” на лидирующих позициях»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами, которую выиграл Ландо Норрис, и отметил, что остался доволен прогрессом команды в работе с болидом.

Источник: Спортс‘’

"Обнадеживающие признаки мы увидели еще в практике, когда поняли, что подготовленные командой обновления болида работают в соответствии с ожиданиями. При этом когда перед началом уик-энда мы увидели официальный список обновлений, то поняли, что по меньшей мере половина команд пелотона привезли в Майами практически новые машины.

Приятно видеть «Макларен» на лидирующих позициях. При этом «Мерседес», на шинах «софт» и с хорошим кругом [в исполнении Антонелли] оказался очень близко.

Все это лишь добавляет интереса чемпионату «Ф-1». Мы видели, что сейчас конкурентоспособны и «Ред Булл», и «Феррари», и «Макларен». Гонки должны получиться интересными и в Майами, и на следующих Гран-при. Но что важно, так это что «Макларен» способен составить соперникам серьезную конкуренцию", — рассказал Стелла.

