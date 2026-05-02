Макс Ферстаппен: «Как кажется, отставание “Ред Булл” от лидеров сократилось наполовину»

"Машина ощущается более целостной. Да, разумеется, нам еще явно есть над чем работать, но данный шаг вперед в работе с машиной можно считать весьма позитивным моментом. В предыдущих гонках создавалось ощущение, что мы проигрываем лидерам по секунде на круге. Сейчас, как кажется, это отставание сократилось наполовину, что не может не радовать.
При этом «Ред Булл» по-прежнему очень слабо смотрится на первом секторе, где преобладают очень высокие скорости. Так что мы знаем, над чем нам нужно работать, но в остальном все выглядит неплохо.
Конечно, я стал немного счастливее. По крайней мере, нам удалось оторваться от команд из середины пелотона. Да, пока мы не добились желаемого, но сейчас машина хотя бы позволяет чуть большей ей доверять, и как следствие мне удается выжимать из нее чуть лучшее время на круге", — рассказал Ферстаппен.
