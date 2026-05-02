Льюис Хэмилтон: «Надеялся, что мы выступим немного лучше. Надеялся, что болид “Феррари” будет смотреться сильнее»

Хэмилтон признал, что надеялся на большее, и постарается улучшить скорость своего болида за счет доработки настроек.
"Мы не знали, чего именно сегодня ожидать. Лично я надеялся, что мы выступим немного лучше, но да, моя машина в целом работала не слишком здорово.
Ждали ли мы большего от новинок? Без понятия. Лично я думал, что мы будем смотреться сильнее. Вечером нас ждет работа — нужно разобраться, почему моя машина не оказалась быстрее. Лично я надеялся, что в Майами мы окажемся выше, но пока этого не случилось", — рассказал Хэмилтон.
Пилотов бесила новая «Ф-1» — и правила уже меняют. Это поможет гонкам?