Андреа Кими Антонелли: «Не удавалось проехать хороший круг на “медиуме”, но после перехода на “софт” машина ожила»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Майами, отметив, что сессия прошла не слишком гладко из-за проблем в работе с шинами.

Источник: Спортс‘’

«Довольно хаотичная сессия. У меня были большие проблемы с болидом, мне не удавалось проехать хороший круг на шинах “медиум”. Но затем, после перехода на “софт”, машина внезапно ожила, и я почувствовал себя заметно комфортнее.

При этом досадно, что я не смог потренироваться на шинах «софт» в практике — думаю, из них можно было выжать чуть больше скорости. Тем не менее, несмотря ни на что, мы добились очень неплохого результата. Мы с командой отлично поработали, сумев отыграться, и оптимистично настроены на завтрашний день", — рассказал Антонелли.

