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Пьер Гасли о прорыве на 7-е место с 14-го: «Звезды сошлись, сейчас все складывается»

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказался после седьмого места на Гран-при Барселоны-Каталонии после старта с 14-й позиции.

Ранее по ходу уик-энда французу вернули подиум на Гран-при Монако, отменив штрафы.

"Звезды сошлись, сейчас все складывается. Я очень доволен.

Суббота была очень тяжелой, уик-энд получался непростым, а в итоге удалось побороться за место лучшего из остальных и занять седьмое место. Команда отлично себя проявила. Я не мог надеяться на результат лучше, чем седьмая или восьмая позиция.

Сейчас в каждой гонке довольно много сходов, а у нашей команды все очень хорошо с надежностью, и это здорово. Мы лучшие из остальных, и в данный момент нам не хватает скорости для того, чтобы сражаться с четырьмя топ-командами, отставание очень большое. Надо поработать над этим, постараться сократить разрыв.

Если же смотреть на плюсы, мы обеими машинами сделали все, что могли, после очень тяжелого уик-энда для меня. Надеюсь, в Австрии у нашей команды будет более высокий темп", — заявил Пьер.

Пьер Гасли о возврате подиума в Монако: «Сегодня наш спорт сделал большой шаг вперед».

Оскар Пиастри об отмене штрафов Гасли в Монако: «Кто вообще хочет так гоняться?».