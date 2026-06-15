Пьер Гасли о прорыве на 7-е место с 14-го: «Звезды сошлись, сейчас все складывается»

Ранее по ходу уик-энда французу вернули подиум на Гран-при Монако, отменив штрафы.
"Звезды сошлись, сейчас все складывается. Я очень доволен.
Суббота была очень тяжелой, уик-энд получался непростым, а в итоге удалось побороться за место лучшего из остальных и занять седьмое место. Команда отлично себя проявила. Я не мог надеяться на результат лучше, чем седьмая или восьмая позиция.
Сейчас в каждой гонке довольно много сходов, а у нашей команды все очень хорошо с надежностью, и это здорово. Мы лучшие из остальных, и в данный момент нам не хватает скорости для того, чтобы сражаться с четырьмя топ-командами, отставание очень большое. Надо поработать над этим, постараться сократить разрыв.
Если же смотреть на плюсы, мы обеими машинами сделали все, что могли, после очень тяжелого уик-энда для меня. Надеюсь, в Австрии у нашей команды будет более высокий темп", — заявил Пьер.
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