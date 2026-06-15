Пьер Гасли о прорыве на 7-е место с 14-го: «Звезды сошлись, сейчас все складывается»

Сейчас в каждой гонке довольно много сходов, а у нашей команды все очень хорошо с надежностью, и это здорово. Мы лучшие из остальных, и в данный момент нам не хватает скорости для того, чтобы сражаться с четырьмя топ-командами, отставание очень большое. Надо поработать над этим, постараться сократить разрыв.