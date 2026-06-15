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Ландо Норрис: «Приятно, что Хэмилтон может показать средний палец тем, кто поливал его грязью»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис отреагировал на победу гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Барселоны-Каталонии.

"Это что-то особенное. В последние уик-энды действительно казалось, что он вышел на другой уровень. Хотя мы могли бы этим воспользоваться, сейчас он выжимает все из ситуации.

Это классно. В детстве я был фанатом Льюиса. Не знаю, можно ли сейчас меня так назвать, но я все равно в каком-то смысле его поклонник, и он семикратный чемпион мира — всегда приятно видеть такие вещи. Тем более с «Феррари» — еще круче наблюдать за тем, как развивается это партнерство, приносит плоды.

Надеюсь, Льюис не будет таким быстрым весь сезон, ведь хотелось бы с ним побороться. Но он молодец. Видно, как много это для него значит. Многие люди говорили о нем плохие вещи, поливали грязью в сети, и приятно, что он может показать всем им средний палец«, — подчеркнул чемпион “Формулы-1”.

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