Ландо Норрис: «Приятно, что Хэмилтон может показать средний палец тем, кто поливал его грязью»

Это классно. В детстве я был фанатом Льюиса. Не знаю, можно ли сейчас меня так назвать, но я все равно в каком-то смысле его поклонник, и он семикратный чемпион мира — всегда приятно видеть такие вещи. Тем более с «Феррари» — еще круче наблюдать за тем, как развивается это партнерство, приносит плоды.