В «Ф-1» первый полностью британский подиум с 1968 года

Победу одержал пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал его экс-напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл, третьим стал Ландо Норрис из «Макларена».
В последний раз британцы занимали первые три места в 1968 году. Тогда лучшими на Гран-при США стали Джеки Стюарт, Грэм Хилл и Джон Сертис.
Представители одной страны не располагались на первых трех позициях с Гран-при Сан-Марино 1983 года, когда на подиуме оказались французы Патрик Тамбэ, Ален Прост и Рене Арну.
Хэмилтон — самый возрастной победитель Гран-при за 56 лет.
Хэмилтон выиграл первый Гран-при с «Феррари».
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