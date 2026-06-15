«Феррари», «Астон Мартин» и «Кадиллак» проведут двухдневные шинные тесты в Барселоне

На предстоящих тестах, которые пройдут во вторник и среду, будут работать три команды — «Феррари», «Астон Мартин» и «Кадиллак».
За «Феррари» на тестах оба дня отработает Шарль Леклер, в то время как за «Астон Мартин» и «Кадиллак» будут выступать резервисты — Джек Кроуфорд и Чжоу Гуаньюй.
При этом в четверг «Феррари» проведет в Барселоне еще один день тестов — на этот раз используя уже болид 2025 года, за рулем которого будет работать пилот молодежной программы Скудерии Рафаэль Камара.
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