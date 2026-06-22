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Кевин Магнуссен сказал «проваливать ## ###» Грэгсону после дебютной гонки NASCAR. Ноа несколько раз спросил об аварии: «В чем, #####, твоя проблема?»

Бывший пилот «Формулы-1» Кевин Магнуссен провел дебютную гонку в NASCAR Cup в Сан-Диего.

Датчанин располагался в топ-20 на протяжении значительной части заезда и заработал бонусное очко за быстрейший круг, но в итоге финишировал 27-м из 39 участников.

Магнуссен несколько раз жестко боролся с Ноа Грэгсоном. В итоге гонщики дошли до контакта, из-за которого Грэгсон развернулся и влетел в барьеры.

После гонки Ноа дождался соперника на пит-роуд и начал предъявлять ему претензии.

«В чем, #####, твоя проблема? Вы, ребята, приезжаете сюда, а потом лезете в поворот ## ### только потому, что это кузовные машины», — сказал Грэгсон.

«Проваливай ## ### с глаз долой», — ответил Магнуссен.

«Или что? Что ты сделаешь?» — произнес Ноа, после чего еще несколько раз спросил: «В чем, #####, твоя проблема?».

«Моя проблема — это то, что ты стоишь у меня перед носом. Ты не понимаешь по-английски или что? Я сказал “проваливай ## ###”, — отреагировал Кевин.

Победу в гонке одержал Кори Хейм, который проводил лишь 13-й старт в карьере.

Магнуссен проведет дебютную гонку NASCAR.