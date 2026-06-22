Клэр Уильямс: «Расселл заслуживает титул. В “Ф-1” каким-то людям везет больше, чем другим»

Я видела это в «Уильямсе». Бывают случаи, когда гонка превращается в лотерею из-за дождя или машины безопасности. И «Уильямсу» никогда не везло в такие моменты. В отличие от некоторых других команд. Не потому, что мы выбирали неправильную стратегию или допускали ошибку. Просто с нами такого не случалось. Ни разу.