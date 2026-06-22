Клэр Уильямс: «Расселл заслуживает титул. В “Ф-1” каким-то людям везет больше, чем другим»

По мнению Уильямс, британский гонщик серьезно уступает напарнику Андреа Кими Антонелли из-за невезения.
«Я искренне считала, что это будет год Джорджа. Мы уже обсуждали это раньше — удачу. И я действительно считаю, что в “Формуле-1” каким-то людям везет больше, чем другим.
Я видела это в «Уильямсе». Бывают случаи, когда гонка превращается в лотерею из-за дождя или машины безопасности. И «Уильямсу» никогда не везло в такие моменты. В отличие от некоторых других команд. Не потому, что мы выбирали неправильную стратегию или допускали ошибку. Просто с нами такого не случалось. Ни разу.
И я беспокоюсь за Джорджа. Не думаю, что проблема в недостатке таланта — просто в невезении. И я боюсь, что порой невезение буквально прилипает к людям. Очень не хочу, чтобы это случилось с Джорджем, ведь он заслуживает титул. Я считаю, что заслуживает. Он этого достоин", — сообщила Клэр в подкасте High Performance Racing.
Роб Смедли: «Хэмилтон уже давно доминирует над напарниками. Исключение — Джордж Расселл».
Джордж Расселл: «С Вольффом очень сблизились. Мы знакомы 12 лет, пережили взлеты и падения».