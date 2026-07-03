Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарль Леклер: «Сейчас не чувствую той легкости, которая была у меня при управлении прошлогодней машиной»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал, что не на сто процентов адаптировался за рулем болида Скудерии этого года.

"Я уже довольно давно осознаю, что не чувствую той легкости, которая была у меня при управлении прошлогодней машиной. И даже когда я выжимаю из этой машины максимум, когда мне удается собрать все воедино и речь идет о разнице в сотых долях секунды, Льюису чаще удается на сто процентов использовать потенциал болида, чем мне.

Мне нужно поработать над улучшением почти всех аспектов, но главное, как мне кажется — это именно ощущения от управления этой машиной.

Когда же у тебя нет этого ощущения, тебе сложно выжать хорошее время на круге и чувствовать уверенность. Сегодня мне было трудно демонстрировать стабильность и выжимать сто процентов. В первом и втором сегменте я был близок к максимуму, перед третьим сегментом я чувствовал себя уверенно, но в итоге потерял уверенность от управления машиной. Я не чувствую машину так хорошо, как требуется", — рассказал Леклер.

Гран-при Великобритании-2026. Хэмилтон выиграл квалификацию к спринту, Антонелли — 2-й, Ферстаппен — 3-й.