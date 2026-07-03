Шарль Леклер: «Сейчас не чувствую той легкости, которая была у меня при управлении прошлогодней машиной»

Когда же у тебя нет этого ощущения, тебе сложно выжать хорошее время на круге и чувствовать уверенность. Сегодня мне было трудно демонстрировать стабильность и выжимать сто процентов. В первом и втором сегменте я был близок к максимуму, перед третьим сегментом я чувствовал себя уверенно, но в итоге потерял уверенность от управления машиной. Я не чувствую машину так хорошо, как требуется", — рассказал Леклер.