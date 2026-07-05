Дженсон Баттон о финише Гран-при позади сейфти-кара: «Никто из нас не стал бы жаловаться, если бы в гонке лидировал Хэмилтон»

Баттон считает, что многие бы спокойнее восприняли решение дирекции гонки закончить заезда позади машины безопасности, если бы в гонке в тот момент лидировал Льюис Хэмилтон, победу которого хотела увидеть большая часть болельщиков.
"Никто из нас не стал бы жаловаться, если бы в гонке лидировал Льюис Хэмилтон. Мы были бы очень рады, если бы Льюис даже так выиграл эту гонку.
Так что все зависит от личных предпочтений — от того, кого вы хотите видеть победителем гонки. Но в целом, как мне кажется, Гран-при Великобритании получился просто отличным, и здорово видеть Льюиса на подиуме после весьма непростого заезда", — рассказал Баттон.
Фарс на финише «Ф-1» вместо схватки за победу между Леклером и Антонелли.