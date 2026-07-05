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Дженсон Баттон о финише Гран-при позади сейфти-кара: «Никто из нас не стал бы жаловаться, если бы в гонке лидировал Хэмилтон»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон считает, что негативное отношение в отношении финиша Гран-при Великобритании за машиной безопасности обусловлено расстановкой пилотов.

Источник: Спортс‘’

Баттон считает, что многие бы спокойнее восприняли решение дирекции гонки закончить заезда позади машины безопасности, если бы в гонке в тот момент лидировал Льюис Хэмилтон, победу которого хотела увидеть большая часть болельщиков.

"Никто из нас не стал бы жаловаться, если бы в гонке лидировал Льюис Хэмилтон. Мы были бы очень рады, если бы Льюис даже так выиграл эту гонку.

Так что все зависит от личных предпочтений — от того, кого вы хотите видеть победителем гонки. Но в целом, как мне кажется, Гран-при Великобритании получился просто отличным, и здорово видеть Льюиса на подиуме после весьма непростого заезда", — рассказал Баттон.

Фарс на финише «Ф-1» вместо схватки за победу между Леклером и Антонелли.

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