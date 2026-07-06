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Джордж Расселл: «Разница в 25 очков в пользу Антонелли справедлива»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос, компенсируют ли его невезение проблемы Андреа Кими Антонелли, который не набрал очки на Гран-при Барселоны-Каталонии и Великобритании из-за внешних факторов.

"Компенсировалось ли невезение, не знаю. Но если судить по моим и его выступлениями за эти девять гонок, пожалуй, разница в 25 очков в его пользу справедлива.

До этого момента он выступал лучше в нынешнем сезоне, чем я, и заслуживает оказаться впереди. Должен ли его отрыв составлять 25 очков, 10 или 35 — об этом можно спорить, но где-то в этом диапазоне. Я ведь потерял еще 15 очков в Монако из-за проезда по пит-лейн. На мой взгляд, любая разница от 10 до 30 баллов была бы, наверное, справедливой", — заявил британец после второго места в домашней гонке.

Расселл до 25 очков сократил отставание от Антонелли в чемпионате, Хэмилтон — до 32.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании-2026.