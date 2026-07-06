Джордж Расселл: «Разница в 25 очков в пользу Антонелли справедлива»

До этого момента он выступал лучше в нынешнем сезоне, чем я, и заслуживает оказаться впереди. Должен ли его отрыв составлять 25 очков, 10 или 35 — об этом можно спорить, но где-то в этом диапазоне. Я ведь потерял еще 15 очков в Монако из-за проезда по пит-лейн. На мой взгляд, любая разница от 10 до 30 баллов была бы, наверное, справедливой", — заявил британец после второго места в домашней гонке.