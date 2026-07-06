Льюис Хэмилтон: «Горжусь прогрессом “Феррари”, несмотря на трудности в гонке»

Несмотря на трудности в гонке, я очень горжусь прогрессом, которого мы достигли как команда. Мы опасались, что окажемся не такими конкурентоспособными на этой трассе, однако в нынешнем сезоне стараемся изо всех сил — были приложены огромные усилия.