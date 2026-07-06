Льюис Хэмилтон: «Горжусь прогрессом “Феррари”, несмотря на трудности в гонке»

"Третье место после тяжелой гонки. Я провел многообещающий старт уик-энда, но в итоге какие-то факторы сложились не в мою пользу. Поздравляю Шарля и команду с победой, он прекрасно пилотировал.
Несмотря на трудности в гонке, я очень горжусь прогрессом, которого мы достигли как команда. Мы опасались, что окажемся не такими конкурентоспособными на этой трассе, однако в нынешнем сезоне стараемся изо всех сил — были приложены огромные усилия.
Этот уик-энд показывает, что команда прибавляет, и, очевидно, мы в борьбе. Теперь все зависит от нас — нужно быть смелыми, продолжать прогресс и двигаться еще дальше.
Подняться на подиум перед домашними трибунами — это всегда потрясающе. Сильверстоун, спасибо за всю любовь и энергию, я возьму их с собой, как всегда«, — написал семикратный чемпион “Формулы-1”.
Дженсон Баттон о финише Гран-при позади сейфти-кара: «Никто из нас не стал бы жаловаться, если бы в гонке лидировал Хэмилтон».
Льюис Хэмилтон: «Сегодня у меня мало что получилось. Благодарен за то, что сумел оказаться на подиуме».