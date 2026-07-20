«Ред Булл» завоевал 300-й подиум в «Ф-1». Больше — лишь у четырех команд

Подиум стал для австрийской команды 300-м в «Формуле-1».
«Ред Булл» — пятый коллектив, достигший этой отметки. Больше призовых мест на счету «Феррари» (845), «Макларена» (562), «Мерседеса» (323) и «Уильямса» (315).
Для самого нидерландца подиум стал 130-м в карьере.
Макс Ферстаппен: «На старте ожидал, что мимо проедет Антонелли, но потом увидел в зеркало летящую на меня красную ракету».
Леклер напряг «Мерседес», Хэмилтон утонул при помощи «Феррари», Расселл в ментальном нокауте.
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