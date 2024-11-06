Команда Квята «Ламборгини» покинет WEC — Daily Sports Car

Однако Daily Sports Car отмечает, что машина SC63, которая на этой неделе тестировалась в Бахрейне, вероятно, продолжит участие в чемпионате IMSA. Хотя пока неясно, какая команда вместо Iron Lynx будет управлять этим проектом. При этом сообщается, что SC63 требует значительной доработки после поспешного процесса омологации.