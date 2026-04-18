Во время заезда в Германии погиб гонщик

Во время четырёхчасовой гонки на «Нюрбугринге» в серии NLS4 произошла массовая авария, во время которой погиб финский гонщик Юха Миеттинен, сообщает «Чемпионат».

Источник: Газета.Ру

После аварии появился красный флаг. Заезд так и не был возобновлен. Еще один гонщик был доставлен в больницу на вертолете с повреждениями спины и шеи.

В заезде принимал участие Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, который во время заезда не был за рулем автомобиля.

16 апреля бывший голкипер лондонского «Арсенала» и туринского «Ювентуса» Алекс Маннингер погиб в автокатастрофе в возрасте 48 лет.

Прибывшие на место врачи оперативно оказали бывшему спортсмену первую помощь, однако спасти его не удалось.

