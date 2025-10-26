Карпов и Косецкая выиграли ЧР по бадминтону в одиночном разряде

Чемпионами в смешанном парном разряде стали Родион Алимов и Алина Давлетова. Серебро у Александра Зинченко и Виктории Воробьевой, бронза досталась парам Максим Оглоблин / Анастасия Боярун и Егор Смирнов / Регина Насретдинова.