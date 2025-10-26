Карпов и Косецкая выиграли ЧР по бадминтону в одиночном разряде

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Георгий Карпов и Евгения Косецкая стали победителями чемпионата России по бадминтону, который прошел в подмосковном Раменском.
В финале мужского одиночного разряда Карпов со счетом 2:0 обыграл Сергея Сиранта, завоевавшего серебряную медаль турнира. Бронзовые награды разделили Никита Борисов и Артур Печенкин.
В женском финале Косецкая со счетом 2:0 нанесла поражение Марине Тарасовой. Бронзовые награды у Александры Чушкиной и Анастасии Осияненко.
Чемпионами в смешанном парном разряде стали Родион Алимов и Алина Давлетова. Серебро у Александра Зинченко и Виктории Воробьевой, бронза досталась парам Максим Оглоблин / Анастасия Боярун и Егор Смирнов / Регина Насретдинова.
В женском парном разряде победительницами стали Анастасия Акчурина / Алина Давлетова, серебро у Анастасии Боярун / Дарьи Харлампович, бронза у Валерии Исаковой / Алены Королёвой и Анастасии Алимовой / Виктории Воробьевой.
В мужском парном разряде титул чемпионов России завоевали Родион Алимов / Максим Оглоблин, победившие в финале Константина Абрамова и Андрея Афонина. Бронзовыми призерами стали Павел Монич / Никита Хакимов и Александр Зинченко / Артур Печенкин.