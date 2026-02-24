«Я не знаю, что еще делать и на что надеяться». Российских бадминтонистов в нейтральном статусе не допускают на ЧЕ-2026

Российские бадминтонисты, вероятнее всего, пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет
Кто наложил вето?
По словам Алимова, изначально россиян допустили до участия в соревнованиях, однако вскоре это решение было изменено.
«После некоторого времени с BWF (Всемирная федерация бадминтона) нам написали, что будет создан совет европейской федерации, где примут решение о нашем участии на чемпионате Европы. На данном совете проголосовали за то, чтобы мы играли, но потом, как я понимаю, наложили вето на это решение по причине опасности для спортсменов», — приводит слова Родиона Telegram-канал BadmintonOpen.
Бадминтонист признался, что, вероятно, на решение о недопуске российских и белорусских спортсменов повлияли президент и вице-президент Европейской федерации бадминтона (BEC).
«Я думаю, что на все это повлиял президент европейской федерации и вице-президент, они наложили вето. Что на это сказать? Я не знаю. Мы оформили все необходимые документы. Я не знаю, что еще делать и на что надеяться», — добавил Алимов.
Президентом BEC является бельгиец Свен Серре. Вице-президент в организации — словенец Андрей Похар.
Допустили совсем недавно
Сам Алимов вернулся на международные турниры только в конце 2025 года и принял тогда участие в двух соревнованиях. Уже в январе 2026-го во Всемирной федерации бадминтона подтвердили, что Родион получил нейтральный статус.
«Четыре бадминтониста с российскими паспортами получили разрешение участвовать в турнирах, санкционированных BWF, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN). Родион Алимов и Максим Оглоблин уже участвовали в нескольких турнирах. Анастасия Боярун и Дарья Харлампович вскоре проведут свой первый турнир», — рассказали ТАСС в федерации.
Тогда же в BWF отмечали: все четверо прошли систему тестирования ВАДА и «должны участвовать в турнирах непосредственно через международную федерацию».
«Другие игроки с российскими паспортами также должны присоединиться к этому списку, но они все еще проходят обязательное антидопинговое тестирование», — заявил тогда собеседник ТАСС.
В этом году Родион Алимов и Максим Оглобин выступили в Азербайджане, где в паре дошли до полуфинала. Вскоре они должны сыграть на Orleans Masters в Германии.
«Видимо, у нас будет небольшой отпуск во время чемпионата Европы. После уже будем работать дальше. В мае у нас планируются турниры. Мы не расстраиваемся на эту тему. Конечно, обидно, но будем продолжать тренироваться и выступать на турнирах», — подчеркнул Алимов.
Максим Клементьев