Источник: Звезда «Астаны» покинет казахстанский клуб

«Как стало известно, Маркелл Джонсон в ближайшее время покинет “Астану”. В контракте игрока имелась опция выхода, которой он и воспользуется. маркелл — единственный легионер, который остался в клубе с прошлого сезона, и выступает за клуб с лета 2022 года. Два межсезонья подряд у него были предложения из Единой лиги, которые перевешивали контракт с “Астаной”, однако он хорошо себя чувствовал в Казахстане и каждый раз выбирал остаться.