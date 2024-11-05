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Источник: Звезда «Астаны» покинет казахстанский клуб

26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за БК «Астана», Маркелл Джонсон воспользуется опцией в контракте и покинет казахстанский клуб, сообщает Telegram-канал «Перехват».

Источник: vk.com/vtbleague

«Как стало известно, Маркелл Джонсон в ближайшее время покинет “Астану”. В контракте игрока имелась опция выхода, которой он и воспользуется. маркелл — единственный легионер, который остался в клубе с прошлого сезона, и выступает за клуб с лета 2022 года. Два межсезонья подряд у него были предложения из Единой лиги, которые перевешивали контракт с “Астаной”, однако он хорошо себя чувствовал в Казахстане и каждый раз выбирал остаться.

Сейчас у Джонсона на руках есть предложения из Китая и Европы, однако приоритет — Китайская баскетбольная ассоциация (CBA). В Китае ему предложили условия, в несколько раз превышающие то, что он может заработать в Астане«, — сообщает “Перехват”.

До прихода в «Астану» Джонсон успел поиграть за турецкий «Бешикташ» и за литовский «Пено Жвайгждес».

Также сегодня стало известно, что казахстанский клуб может лишиться всех легионеров из-за разработки нового законопроекта на территории Казахстана.