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09:38 (мск), источник: ТАСС

«Лейкерс» с Леброном Джеймсом в составе завершили выступление в плей-офф НБА

Команда из Лос-Анджелеса уступила «Денверу» в серии первого раунда соревнований.

Источник: Reuters

ТАСС, 30 апреля. «Денвер» дома со счетом 108:106 обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативными игроком встречи стал Джамал Мюррей, на счету которого 32 очка. В конце встречи канадец стал автором победного броска при равном счете 106:106. В составе проигравшей команды больше всего очков набрал Леброн Джеймс, американцу удалось оформить дабл-дабл (30 очков + 11 передач). Также дабл-дабл сделали серб Никола Йокич из «Денвера» (25 очков + 20 подборов) и американец Энтони Дэвис из «Лейкерс» (17 очков + 15 подборов).

«Денвер» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−1. Команды встречались в плей-офф во второй раз подряд, в прошлом сезоне «Денвер» одолел соперника в финале конференции (4−0). По итогам регулярного чемпионата «Денвер» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» — восьмое. Команда из Лос-Анджелеса прошла в плей-офф благодаря победе в плей-ин над «Нью-Орлеаном» (110:106).

В четвертьфинале плей-офф «Денвер» сыграет с «Миннесотой», которая в первом раунде оказалась сильнее «Финикса» (4−0). От Западной конференции дальше также прошла «Оклахома», победившая «Нью-Орлеан» (4−0). Последним участником четвертьфинала от Запада станет сильнейший в противостоянии «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас» (2−2). Из Восточной конференции в четвертьфинал НБА на данный момент никто не вышел.

Действующим победителем плей-офф НБА является «Денвер». В финальной серии команда одержала победу над «Майами» (4−1).

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