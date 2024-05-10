Остин Риверс: Я могу взять 30 игроков НБА и отправить их в НФЛ. Вы не сможете взять 30 игроков НФЛ и отправить их в НБА

«Я могу прямо сейчас взять 30 игроков НБА и отправить их в НФЛ. Вы не сможете взять 30 игроков НФЛ и отправить их в НБА.



НБА популярна во всем мире. Когда приезжаешь за границу и говоришь о футболе, они думают, что речь идет о настоящем футболе. О соккере», — сказал бывший игрок НБА.