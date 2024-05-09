Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Эдмонтон
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Астон Вилла
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
10.05
Каролина
Рейнджерс
Все события
09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Никола Йокич стал обладателем награды MVP за сезон-2023/2024

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил награду «Самого ценного игрока» сезона-2023/2024.

Никола Йокич стал обладателем премии MVP за сезон-2023/2024 | Источник: Чемпионат.com

Отметим, что Йокич в третий раз за последние четыре сезона стал обладателем этой премии.

29-летний сербский центровой вместе с командой занял по итогам регулярного чемпионата НБА сезона-2023/2024 второе место в Западной конференции.

В минувшем регулярном сезоне Йокич принял участие в 79 матчах, набирая в среднем 26,4 очка, 12,4 подбора и девять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 58,3, трёхочковых — 35,9.

В первом раунде плей-офф НБА «Денвер» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Во втором раунде «Денвер» встречается с «Миннесотой Тимбервулвз».

Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь