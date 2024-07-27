11:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уэстбрук перешел в «Денвер»

Самый ценный игрок сезона-2016/17 НБА Уэстбрук перешел в «Денвер».

Источник: AP 2023

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Девятикратный участник Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и самый ценный игрок сезона-2016/17 Расселл Уэстбрук присоединился к «Денвер Наггетс», сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.

35-летний разыгрывающий защитник заключил с «Наггетс» двухлетний контракт на сумму 6,8 млн долларов.

В прошедшем сезоне Уэстбрук выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», в июле защитник был обменян в «Юту Джаз» и позднее отчислен из команды. В минувшем сезоне Уэстбрук набирал в среднем 11,1 очка, что является худшим показателем в его карьере.

Уэстбрук является олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе сборной США. В 2021 году он был включен в список 75 величайших игроков в истории НБА.

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