Баскетболисты «Сан-Антонио» обыграли «Портленд» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Портленде, завершилась со счетом 118:116 (33:25, 19:17, 28:46, 38:28). Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев Джерами Грант, набравший 32 очка. У победителей 28 баллов в активе Виктора Вембаньямы.