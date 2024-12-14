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Баскетболисты «Сан-Антонио» обыграли «Портленд» в матче НБА

«Сан-Антонио» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Портленде, завершилась со счетом 118:116 (33:25, 19:17, 28:46, 38:28). Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев Джерами Грант, набравший 32 очка. У победителей 28 баллов в активе Виктора Вембаньямы.

«Сан-Антонио» (13 побед и 12 поражений) занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Портленд» (8−17) располагается на 13-й строчке.

Результаты других матчей:

«Кливленд Кавальерс» — «Вашингтон Уизардс» — 115:105;

«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Индиана Пэйсерс» — 107:121;

«Чикаго Буллз» — «Шарлотт Хорнетс» — 109:95;

«Мемфис Гриззлис» — «Бруклин Нетс» — 135:119;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 97:87;

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:98;

«Юта Джаз» — «Финикс Санс» — 126:134.