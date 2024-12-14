Баскетболист «Филадельфии» Эмбиид получил перелом пазухи носа

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 121:107 в пользу гостей. В концовке второй четверти во время борьбы под щитом Эмбиид получил от Беннедикта Матурина удар рукой в лицо. Центровой не смог доиграть матч. В команде заявили, что он пройдет дополнительное обследование в выходные.