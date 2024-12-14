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Баскетболист «Филадельфии» Эмбиид получил перелом пазухи носа

Центровой «Филадельфии» Эмбиид получил перелом пазухи носа в матче с «Индианой».

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Центровой «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид получил перелом пазухи носа во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Индианы Пэйсерс», сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление клуба.

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 121:107 в пользу гостей. В концовке второй четверти во время борьбы под щитом Эмбиид получил от Беннедикта Матурина удар рукой в лицо. Центровой не смог доиграть матч. В команде заявили, что он пройдет дополнительное обследование в выходные.

Эмбииду 30 лет. Он является самым ценным игроком регулярного чемпионата сезона-2022/23. В нынешнем сезоне центровой принял участие в пяти матчах. В среднем за игру он набирал 22 очка, делал 8,4 подбора, 3,6 передачи и 1,2 блокшота.