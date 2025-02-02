ESPN: «Даллас» обменяет баскетболиста Дончича в «Лейкерс» на Дэвиса

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Словенский разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас» Лука Дончич будет обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс» на американского центрового Энтони Дэвиса. Об этом на своей странице в Х сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания.
По информации источника, в результате сделки «Лейкерс» также получит форвардов немца Макси Клебера и американца Маркиффа Морриса. В «Даллас» перейдет американский форвард Макс Кристи, также клуб получит право выбора в первом раунде драфта 2029 года.
Дончичу 25 лет. Он был выбран «Атлантой» на драфте НБА в 2018 году под общим третьим номером и сразу был обменян в «Даллас» на Трея Янга. На счету Дончича пять участий в Матчах звезд НБА (2020−2024), пять попаданий в первую сборную НБА (2020−2024) и награда лучшему новичку лиги (2019). В сезоне-2023/24 Дончич стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (2 370 очков) и лучшим по среднему числу очков за матч (33,9). Вместе с ним «Даллас» впервые за 13 лет вышел в финал плей-офф НБА, где проиграл «Бостону» (1−4).
Дэвису 31 год, он был выбран под первым номером на драфте НБА в 2012 году клубом «Нью-Орлеан». Он выступает за «Лейкерс» с 2019 года. В 2020 году вместе с клубом он стал чемпионом НБА. На счету Дэвиса восемь участий в Матчах звезд НБА (2014−2021, 2024), четыре попадания в первую сборную НБА (2015, 2017, 2018, 2020). В составе сборной США он дважды становился победителем Олимпийских игр (2012, 2024), а также завоевывал золотые награды чемпионата мира (2014).