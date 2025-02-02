ESPN: «Даллас» обменяет баскетболиста Дончича в «Лейкерс» на Дэвиса

Дончичу 25 лет. Он был выбран «Атлантой» на драфте НБА в 2018 году под общим третьим номером и сразу был обменян в «Даллас» на Трея Янга. На счету Дончича пять участий в Матчах звезд НБА (2020−2024), пять попаданий в первую сборную НБА (2020−2024) и награда лучшему новичку лиги (2019). В сезоне-2023/24 Дончич стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (2 370 очков) и лучшим по среднему числу очков за матч (33,9). Вместе с ним «Даллас» впервые за 13 лет вышел в финал плей-офф НБА, где проиграл «Бостону» (1−4).