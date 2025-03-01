Центровой «Филадельфии» Эмбиид из-за травмы выбыл до конца сезона НБА

Эмбииду 30 лет, в составе сборной США он стал олимпийским чемпионом 2024 года. В 2023 году центровой был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА. Он был выбран «Филадельфией» под общим третьим номером на драфте 2014 года и с тех пор неизменно выступает за эту команду.