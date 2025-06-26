Кириленко назвал Демина потенциально сильнейшим российским игроком в истории НБА

— Это очень классно. Исторический момент, самый высокий выбор на драфте, — сказал Кириленко. — С одной стороны — это очень приятно, с другой — большое давление. Потенциально это один из сильнейших игроков, которые когда-либо у нас были. Естественно, все наметки на то, чтобы у него все получилось, есть.