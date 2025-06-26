Кириленко назвал Демина потенциально сильнейшим российским игроком в истории НБА

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Егор Демин является потенциально сильнейшим российским игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), у него есть все, чтобы реализоваться в лиге. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола, бывший игрок «Бруклина», «Юты» и «Миннесоты» Андрей Кириленко.
Ранее ТАСС сообщал, что «Бруклин» выбрал Демина в первом раунде под восьмым номером. Демин установил рекорд для российских игроков по наиболее высокой позиции на драфте, прежнее достижение принадлежало Ярославу Королеву, которого «Лос-Анджелес Клипперс» задрафтовал 12-м.
— Это очень классно. Исторический момент, самый высокий выбор на драфте, — сказал Кириленко. — С одной стороны — это очень приятно, с другой — большое давление. Потенциально это один из сильнейших игроков, которые когда-либо у нас были. Естественно, все наметки на то, чтобы у него все получилось, есть.
— «Бруклин» — это оптимальный вариант, потому что молодая команда, тренер европейский. На позиции Демина есть дефицит определенный. Скорее всего, у него будет шанс начинать первым, — добавил он.
Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского «Реала», а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем за игру набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.