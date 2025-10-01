В «Голден Стэйт» нашли выход из ситуации с проблемным игроком. Наконец-то

Теперь документ подписан, но его значение выходит далеко за рамки цифр. Для Куминги это $ 48 млн гарантии и шанс в ближайшие два года доказать свою значимость на площадке. Однако отсутствие пункта о запрете на обмен делает его уязвимым: в случае необходимости клуб может использовать контракт как актив для сделки. Для «Уорриорз» же это — сохранение манёвренности: отсутствие долгосрочных обязательств и возможность выйти из соглашения уже в 2026-м.