Демин набрал 14 очков в дебютном матче в НБА

В ночь на четверг «Бруклин» в гостях уступил «Шарлотт» со счетом 117:136 в первом матче нового сезона. Демин также сделал пять подборов и отдал две передачи. Защитник установил рекорд среди россиян по числу набранных очков в дебютном матче НБА. Также баскетболист забросил четыре трехочковых броска в первом матче в НБА, став лучшим по этому показателю в истории «Бруклина».