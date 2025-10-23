Демин набрал 14 очков в дебютном матче в НБА

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Россиянин Егор Демин набрал 14 очков в дебютном матче в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Бруклин».
В ночь на четверг «Бруклин» в гостях уступил «Шарлотт» со счетом 117:136 в первом матче нового сезона. Демин также сделал пять подборов и отдал две передачи. Защитник установил рекорд среди россиян по числу набранных очков в дебютном матче НБА. Также баскетболист забросил четыре трехочковых броска в первом матче в НБА, став лучшим по этому показателю в истории «Бруклина».
26 июня «Бруклин» выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского «Реала», а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем за игру набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.
В следующем матче «Шарлотт» на выезде сыграет с «Филадельфией» в ночь на 26 октября по московскому времени, «Бруклин» днем ранее примет «Кливленд».