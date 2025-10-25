Ричмонд
Защитник «Бруклина» Демин набрал 9 очков в своем втором матче в НБА

Встреча завершилась победой «Кливленда» со счетом 131:124.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Российский защитник «Бруклина» Егор Демин набрал 9 очков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Кливленда».

Встреча завершилась победой «Кливленда» со счетом 131:124. Демин также сделал шесть подборов и отдал четыре передачи. В своем дебютном матче в лиге против «Шарлотт» (117:136) Демин набрал 14 очков, сделал пять подборов и отдал две передачи.

26 июня «Бруклин» выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского «Реала», а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем за игру набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.

В следующем матче «Бруклин» на выезде сыграет с «Сан-Антонио» 26 октября, «Кливленд» в ночь на 27 октября примет «Милуоки».

Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
