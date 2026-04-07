Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Портлендом» в матче НБА

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Денвер Наггетс» дома выиграл у «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Денвере и завершилась после овертайма со счетом 137:132 (31:35, 27:37, 29:29, 38:24, 12:7) в пользу хозяев. Самым результативным баскетболистом матча стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл (35 очков + 14 подборов + 13 ассистов). У «Портленда» 30 очков набрал Тумани Камара, а дабл-даблы оформили Джру Холидей (19 очков + 11 передач) и Донован Клинган (18 очков + 12 подборов).
«Денвер» с 51 победой и 28 поражениями занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф. «Портленд», у которого 40 побед и 39 поражений, располагается на девятой позиции, команда пробилась в раунд плей-ин.
В следующем матче «Денвер» примет «Мемфис Гриззлис», а «Портленд» в гостях сыграет с «Сан-Антонио Спёрс». Обе встречи пройдут в ночь на 9 апреля по московскому времени.
Результаты других матчей:
«Атланта Хокс» — «Нью-Йорк Никс» — 105:108; «Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 123:107; «Мемфис Гриззлис» — «Кливленд Кавальерс» — 126:142; «Сан-Антонио Спёрс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 115:102.