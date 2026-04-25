Защитник «Локомотива-Кубани» выйдет на драфт НБА

Российский баскетболист Всеволод Ищенко выйдет на драфт НБА 2026 года.

Источник: БК "Локомотив-Кубань"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский защитник краснодарского «Локомотива-Кубани» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) летом 2026 года, сообщает журналист DraftExpress Джонатан Гивони у себя в соцсети X.

Драфт НБА пройдет в Бруклине 23—24 июня.

«Всеволод Ищенко из “Локомотива-Кубани” выйдет на драфт НБА 2026 года, сообщил он DraftExpress. 21-летний российский край проводит прорывной сезон в Единой лиге ВТБ. Перспективный проспект с семифутовым (213 см — ред.) размахом рук и интригующей двусторонней универсальностью», — написал Гивони.

Ищенко в 2026 году стал участником Матча звезд Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне он также провел 35 матчей, в которых в среднем набирает 8,5 очка, делает 4,7 подбора и 2,2 ассиста.

В 2025 году «Бруклин Нетс» выбрал под восьмым номером Егора Демина, что стало самым высоким пиком для россиян за всю историю драфта НБА.

