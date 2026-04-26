«Оклахома» одержала третью победу в серии плей-офф НБА против «Финикса»

Встреча в Финиксе завершилась со счетом 121:109 (33:28, 29:25, 25:26, 34:30) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер, на счету которого 42 очка. В составе проигравших больше всех очков набрал Диллон Брукс (33).