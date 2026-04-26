«Оклахома» одержала третью победу в серии плей-офф НБА против «Финикса»

«Оклахома» обыграла «Финикс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Финикс Санз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Финиксе завершилась со счетом 121:109 (33:28, 29:25, 25:26, 34:30) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер, на счету которого 42 очка. В составе проигравших больше всех очков набрал Диллон Брукс (33).

Действующий чемпион НБА «Оклахома» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−0. Следующий матч пройдет 27 апреля в Финиксе.

По итогам регулярного чемпионата «Оклахома» заняла первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» стал восьмым и вышел в плей-офф через раунд плей-ин.